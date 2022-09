El diputado de Evolución Política (Evópoli) Francisco Undurraga se manifestó contrario a la idea de implementar un plebiscito de entrada como mecanismo para definir un eventual nuevo proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo el pasado 4 de septiembre.

Según los resultados de la encuesta Cadem Plaza Pública correspondiente a la tercera semana de septiembre, un 49% de los consultados cree que la realización de este eventual nuevo proceso de redacción constitucional debería definirse a través de un nuevo plebiscito de entrada, mientras que el 44% se inclina a la idea de generar un acuerdo político para tener una nueva Constitución.

“En lo personal, yo creo que el plebiscito de entrada no le contribuye en nada al proceso, al contrario, lo dilata. Es una postura personal mía, de Francisco Undurraga, yo no puedo hablar en nombre de la coalición y menos a nombre de mi partido porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo en esa materia”, dijo el parlamentario en entrevista con Noticias Express de CNN Chile.

“Lo importante aquí es que seamos capaces de habilitar un proceso y eso ojalá con la mayor concurrencia de las fuerzas políticas que sean posibles, no solamente los cuatro séptimos que hoy día podríamos estar cerca para llegar a un acuerdo, sino que efectivamente mientras más (personas) mejor, porque le da más legitimidad al proceso y hace que el proceso que se inicie sea un proceso que ojalá perdure mucho tiempo en el producto que resulte”, agregó.

De este modo, el diputado fue enfático en señalar que “la actual Constitución está deslegitimada, es una Constitución que en los hechos está muerta. Nosotros estamos viviendo una crisis constitucional, no solamente una crisis social y económica. Desde ese punto de vista, creo que es relevante que nosotros no solamente nos guiemos con las encuestas, sino que nos guiemos por la legitimidad que debe tener todo el proceso para que este finalmente resulte con una Constitución no sea cuestionable el día de mañana”.