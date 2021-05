El concepto de “mínimos comunes” se tomó la agenda política luego que, tras lo ocurrido ante el Tribunal Constitucional, calificado como una derrota para el Ejecutivo, se abrieran las puertas para diversas propuestas que permitan terminar con los retiros parciales de fondos de pensión y definir una forma de llegar a más gente y de manera más oportuna.

Desde la oposición ya han proyectado cuáles serían estos mínimos que tendrían en común con el oficialismo, y en Chile Vamos estarían afinando su propia iniciativa.

“Los técnicos le están dando forma a la propuesta que le vamos a presentar en los próximos días a la ciudadanía”, afirmó el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) en conversación con CNN Chile.

Asimismo, aseguró que el mínimo debería estar sobre la línea de la pobreza para una familia de cuatro integrantes. Con ello, también se encontrarían elaborando una propuesta de ayuda a las pymes.

“Estamos muy enfocados, y está bien que así sea, en las personas. Pero una vez terminada la pandemia, esas personas van a tener que ir a trabajar. Y si no hay puestos de trabajo, no hay ofertas laborales o no hay empresas donde trabajar, la cosa se nos va a complicar o se mantendrá muy complicada“, dijo Undurraga.

En la misma línea que el presidente Piñera, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados indicó que tras conocerse las propuestas de todos los partidos “se tendrán que dialogar entre los tres actores, que son los que van a visibilizar e implementar las mismas”.

“No se está pensando en votos más o votos menos, por lo menos desde Chile Vamos. Tenemos mucho respeto por la ciudadanía y por la gente. Queremos que vayan a votar tranquilos porque esta es una elección muy importante”, comentó el parlamentario.

Finalmente, el diputado señaló tendrán “una representación acorde a lo que es el sector” en las elecciones del 15 y 16. “No solamente en constituyentes, sino también en alcaldes y concejales. Probablemente en gobernadores se nos va a dificultar un poco más la cosa, pero estamos todos trabajando”.