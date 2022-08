La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, descartó en Noticias Express de CNN Chile, que el acto en Valparaíso y el atropello en Santiago representen la campaña electoral del Apruebo y Rechazo del plebiscito de salida. “Tal como el evento en Valparaíso, el evento de la carreta (en Santiago) también fue de una violencia inusitada y también absolutamente repudiable, y ambas cuestiones generan un ambiente que no se ve en la campaña. No se ve en el territorio. No se ve durante el trayecto, yo me encuentro también con comandos del Rechazo y no es ese el espíritu que hay en ninguna de las dos partes. Estamos todos trabajando por el bien de Chile. Todos trabajando por sacar un país que vaya hacia la unidad”, afirmó.