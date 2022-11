En conversación con CNN Prime, el senador Fidel Espinoza (PS) se refirió a sus dichos donde calificó de “escandaloso el lobby que andan haciendo en el Senado ciertas ministras de Estado para el tema de nombramiento de fiscal nacional”, en referencia a la Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte. En esa línea, sostuvo que “no he ofendido a nadie” y que “hay presiones que no corresponden“. Sobre el candidato propuesto por el Gobierno, Espinoza dijo que: “Muchos de los que van a votar por él (José Morales) fueron beneficiados del antiguo sistema porque llegaron a acuerdos con la Fiscalía. Hay 26 parlamentarios que tienen alguna causa con la Fiscalía“.