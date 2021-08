Sigue el debate por la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, que aprobó sustituir la institución de Carabineros, mientras existen voces que han acusado a la instancia de sobrepasar sus atribuciones.

En conversación con CNN Chile, el constituyente Felipe Harboe (PPD), integrante de dicha comisión, sostuvo que “hay consenso nacional en el sentido de que se requiere una profunda reforma al sistema policial, el punto que yo levanté en su minuto en la Comisión de DD.HH es que no me parecía que en el marco de una discusión de procedimiento, no de contenido, se planteara algo de esta naturaleza sin ningún tipo de debate“.

El representante afirmó que “para hacer planteamientos de contenido, que son súper legítimos, hay que hacerlos en la etapa correspondiente, que es la etapa posterior, es decir, cuando ya esté aprobado el reglamento y la Comisión Permanente de DD.HH esté funcionando“.

En ese sentido, aseguró que “ahora lo que corresponde es que despejemos rápido el tema del reglamento para que podamos empezar a discutir de verdad los temas de contenido y ahí todos y todas tienen derecho a plantear todos los temas que estimen convenientes”.

“Aquí no hay temas vetados, aquí hay que discutir un conjunto de cosas, dentro de ellas va a estar por supuesto el alcance que la Constitución tiene que regular, pero no nos perdamos, las Constituciones no son leyes, son normas de carácter general que fijan estructuras, instituciones, valores, principios, pero la regulación específica corresponderá después al legislador una vez que esté aprobada la Constitución“, señaló.

Sobre su postura ante la idea de sustituir la institución, expresó que “yo soy partidario de reformarla, creo que es evidente que todas las democracias tienen que tener una estructura de seguridad eficaz, eficiente, con apego irrestricto a la legalidad y a los DD.HH, eso es fundamental”.

“Quienes crean que no hay que tener policías en el país están equivocados, la seguridad también es un derecho humano garantizado en la carta de la ONU“, añadió.

Finalmente, expresó que “el punto está en: ¿vamos a echar todo abajo, a destruir y crear una nueva policía? Yo soy partidario más bien que no, es decir, tenemos una estructura de 1925 que tiene que tener adecuaciones profundas y para eso hay que hacer una reforma“.