Marcos Winkler, presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), conversó con CNN Chile sobre la condena que recibió NotCo por prácticas de “competencia desleal”, lo que implicó la prohibición de uso de su marca NotMilk.

El líder gremial señaló que la ley establece que “el producto llamado leche solo puede ser usado para (referirse a) la producción de una vaca o de otro mamífero, y no para otro tipo de productos que no sean de esas características”.

“La empresa al ocupar esta palabra está incurriendo en una falta en la legislación chilena porque no se puede y mucho menos hacer uso de una vaca en su envase. (…) Esto (va) en desmedro de nosotros los productores lecheros”, agregó.

En esta línea, Winkler recalcó que “la palabra leche solo se puede usar en productos que son leche de vaca u de otro mamífero, ningún otro tipo de bebida de distinta naturaleza a la leche puede llamarse así, eso lo dice la ley”.

Consultado sobre por qué lo hecho por The Not Company SpA es una “competencia desleal”, dijo que se debe a que “se está ocupando un producto que no es leche y se le está poniendo la palabra. Entonces, está haciendo un uso desleal”.

Finalmente, respecto a la demanda, explicó que “es para que el consumidor tenga claridad de qué es lo que está ingiriendo. (…) De esta forma, tenemos un consumidor más informado, que compra lo que quiere consumir, no que está suponiendo que compra algo”.