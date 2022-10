El sociólogo y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC) Eugenio Tironi destacó el discurso del presidente Gabriel Boric por el tercer aniversario del estallido social e indicó que fue autocrítico sobre el rol de la política en Chile.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el analista manifestó que, a su juicio, las palabras son autocríticas “básicamente cuando él plantea que esto no fue que Chile despertó -en otras palabras-., no fue que Chile asumió que su forma de vida, su forma de convivencia estaba obsoleta y que había que cambiarla de raíz como se planteó con esta noción un poco de que esta era una rebelión contra el neoliberalismo o contra el capitalismo”.

“Él reconoce que detrás del 18 de octubre hubo muchas causas, muchas demandas, muchos dolores, que al final fueron agrupados en torno a una gran bandera que fue una nueva Constitución, pero en realidad tuvo una dimensión mucho más expresiva que política”, agregó.

En ese sentido, Tironi dice que “eso es romper con buena parte de lo que ha plantado su sector político, de cómo ese sector político leyó octubre. Es una ruptura muy de fondo. Esa es para mí la principal autocrítica”.

“La segunda autocrítica es cuando dice ‘las reformas per se que nosotros nos imaginamos en los cenáculos de los políticos no son necesariamente lo que la gente quiere’. La gente quiere en el fondo reformas más reformistas, o sea, que no destruyan lo alcanzado y que no inhibir la capacidad individual de obtener propiedades y movilidad social”, sentenció.