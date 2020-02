Greenpeace Chile reaccionó a las declaraciones del ministro de Agricultura, Antonio Walker, quien se refirió a la escasez hídrica que afecta a Chile señalando que no hay recursos suficientes para enfrentarla.

“Que el ministro diga que no hay herramientas, que no saben cómo enfrentarlo, y que manden a la gente a darse duchas más cortas, a mí me provoca una tristeza, una decepción muy grande. Aquí lo que falta es voluntad política real”, dijo la coordinadora de campañas de la organización, Estefanía González.

En entrevista con Marca Registrada de CNN Chile, González sostuvo sus declaraciones les parecen “impresentables” y que “el ministro habla de esta situación como si fuera una situación nueva, y la verdad es que no es una situación nueva ni tampoco es una situación de la cual no tuviésemos proyecciones“.

“Están completamente identificadas las zonas de Chile que iban a vivir esta situación de manera más grave y por eso resulta impresentable que un ministro de Estado dé esta respuesta a los ciudadanos“, agregó.

La coordinadora también planteó que “una situación es la disminución de las precipitaciones, que efectivamente los caudales de los ríos se ven bastante disminuidos y eso sí es sequía, sí es cambio climático; y lo otro es cómo eso impacta a las personas que viven en estas zonas Y el cómo esto impacta no es ni sequía ni cambio climático; es robo de agua, es una no priorización de los usos del agua, y ahí tiene que ver mucho más con la gestión del agua y cómo hemos tomado las decisiones políticas, que con elementos naturales”.

Y acusó que “hoy día tenemos que más del 80% del agua de nuestro país se usa para fines productivos de la industria forestal y de la industria agrícola”.