El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza apuntó “soberbia” en los errores comunicacionales que se han cometido en el Gobierno desde que asumió la gestión en marzo de 2022.

Durante el fin de semana, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, tuvo que aclarar sus dichos luego de haber indicado que la expareja de Jordhy Thompson pidió no seguir con el juicio por violencia intrafamiliar (VIF) en su contra. Esto luego que tanto Camila Sepúlveda como la Fiscalía de Género Oriente desmintieron lo señalado por la personera del Ejecutivo.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario oficialista sostuvo que la titular de la Mujer “es muy sesgada en sus apreciaciones y eso la hace cometer errores garrafales”.

“Yo no tengo ningún problema en que se critique la actuación de este jugador de fútbol -Thompson-, que se va a Rusia, que la justicia le entrega la posibilidad de irse pagando una fianza tremenda y está súper bien que ella sea crítica de que la justicia genera ese tipo de situaciones, pero también encuentro en que esto tenemos que ser justos con todo”, agregó.

En ese sentido, Espinoza dijo “no haber escuchado” que la ministra Orellana se haya pronunciado “respecto a otras personas que están acusadas de abusos sexuales graves contra menores y que igual con fianzas millonarias han logrado estar en su casa pasando la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, eso genera mucho dolor, porque en definitiva es un Chile que no tiene la igualdad de condiciones para aplicarle la misma medida a todos sus compatriotas desde el punto de vista judicial. Y ahí la ministra Orellana también se quedó calladita”.

“Me refiero en particular al caso que afecta a una persona bien conocida del país y que tiene una acusación de eventualmente tres abusos sexuales, y que paga una fianza de más de $100 millones, porque tiene vínculos con la política”, añadió.

En concreto, el parlamentario hace referencia al caso de Eduardo Macaya -padre del senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya- quien fue formalizado por delitos de abuso sexual infantil y en julio pasado, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva en su contra y determinó arresto domiciliario y una caución de $150 millones.

De este modo, el senador socialista reiteró que la titular de Gobierno “cometió un error en lo que dijo”. Sin embargo, “yo quiero quedarme con el mérito de que ella ha sido una persona que ha puesto sobre la mesa, por lo menos en su gobierno, los temas de la mujer y la protección de los derechos de la mujer en el día a día, pero tiene que ser mucho más cauta en sus planteamientos”.

“Hay soberbia”

Durante la entrevista, la periodista Fresia Soltof también le consultó a Espinoza a qué adjudica que aún existan errores comunicacionales en el Gobierno. “Hay soberbia”, respondió de forma tajante.

El parlamentario comentó, por ejemplo, que en la Región de Los Lagos hay “tengo cuatro seremis que fueron sacados de sus cargos por diferentes motivos (…), pero todavía no los cambian en cuatro meses. Es una falta de respeto”.

“Entonces, cuando usted me pregunta sobre eso, se me viene a la mente aquello porque eso habla de un Gobierno que no respeta a las regiones y eso yo lo encuentro muy lamentable, siendo yo parte del Gobierno. Estoy seguro de que esto no lo sabe el presidente Boric, no tiene idea que esto ha ocurrido en su gabinete, que los tengan desprovistos de autoridades que hagan la pega”, añadió.

Es así que, para Espinoza, los errores comunicacionales en el Ejecutivo “tienen que ver mucho con no conversar, con no dialogar, con que muchas veces creen que lo están haciendo perfecto, pero tienen que tener una mirada de región, salir a la región, hacer terreno, como lo está haciendo el propio ministro Montes, como lo está haciendo Jaime Pizarro”.

“Eso es lo que debemos tener: más ministros en terreno, más ministros que sean reconocidos por la ciudadanía, porque eso le hace bien al gobierno del presidente Boric”, sentenció.