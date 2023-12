La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó nuevamente el caso de violencia de género del futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson, tras indicar el domingo que la expareja del deportista había tomado la decisión de no seguir con el proceso debido a la alta exposición mediática y al sentimiento de defraudación al sistema judicial.

“Siempre respetamos la autonomía de las mujeres”, aseguró la ministra a Chilevisión, “y en este caso, Camila ha dicho muy claramente que ella no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición. Y que además se siente defraudada. Digo que lo ha dicho Camila, porque soy integrante del poder Ejecutivo y no puedo referirme a decisiones judiciales por la autonomía de los poderes del Estado. Eso es lo que ha expresado nuestra representada”, afirmó Orellana.

“Ella, al decir esta mentira, me expone más”

Estas declaraciones causaron una rápida reacción del Ministerio Público y la afectada, quienes salieron a desmentir a la secretaria de Estado.

La Fiscalía de Género Oriente señaló la misma tarde que, en relación con la investigación que sigue en contra de Jordhy Thompson por femicidio frustrado y desacato, no obran antecedentes de una supuesta retracción de la víctima.

🟣 COMUNICADO: La Fiscalía de Género Oriente señala que en relación con la investigación que sigue en contra de Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato NO obran antecedentes de una supuesta retracción de la víctima. pic.twitter.com/ggZAz9h5vl — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) December 24, 2023

En la misma línea, la joven expolola del futbolista desmintió haber manifestado que desistiría de las acciones judiciales contra Thompson. “Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, expresó, consigna RedGol.

“Ni siquiera yo sé, nadie sabe por qué la ministra Orellana dijo eso. Hablé con todos y están todos en shock. Yo nunca en mi vida he hablado con ella. Para que diga algo así… lo encuentro muy grave. Aparte dice que quiero desistir por la exposición y ella, al decir esta mentira, me expone más”, agregó.

Aclaración de Orellana

La secretaria de Estado expresó en entrevista con Mega, que, en primer lugar, lamenta mucho “la manera en que esto se aborda” y que se toma “casi como si fuera farándula”.

“Lo que señalé ayer fue lo que señaló la víctima cuando salió la resolución de que se levantara el arraigo nacional. Manifestó que estaba decepcionada. Insistí siempre en que vamos a respetar porque es nuestra representada”, señaló.

Orellana insistió en la diferencia entre los distintos procesos: “Una cosa es apelar y otra es seguir el juicio (…) Esto es reiterativo para el caso de Jordhy Thompson. Es un caso super mediático, pero no deja de ser un caso de violencia sobre la mujer“.

“Ella es nuestra representada. Por supuesto que yo no hablo directo con cerca de las mil personas que tiene representando el ministerio de la Mujer. Cada víctima tiene contacto institucional con su abogado representante. Esa es la forma en la que la institución funciona. No he hablado con ella porque tiene un representante. En primer lugar, no se ha desistido de la acción judicial. Una cosa es el ministerio y otra cosa es la Fiscalía”, continuó.

En cuanto a la reacción de la víctima tras sus palabras, Orellana aseveró que “lo que se entendió, lo que se publicó son cosas distintas. Reitero lo que señalé ayer. Siempre vamos a seguir con la búsqueda judicial que busquen nuestras representadas. Una cosa es no apelar a la decisión del levantamiento de arraigo y otra es la acción judicial”.

“Nosotras nos contactamos a través de un abogado. Para explicar cuál fue el pedacito que eligieron para levantar la polémica. La acción penal no se ha extinguido, no se acabó. Ella sigue con la representación de nuestro servicio. Otra cosa es que no se apele a la medida cautelar”, insistió.

“No pueden seguir cometiendo errores comunicacionales”

El mundo político tampoco quedó indiferente a los dichos de la ministra, tanto de oficialismo como de oposición tuvieron algo que decir al respecto. En entrevista con CNN Chile, el diputado Marcos Ilabaca (PS) expresó lo siguiente:

“Yo lo que le he pedido desde un comienzo del Gobierno, no solamente a la ministra Orellana, sino a todos los ministros, es que sean cuidadosos con sus declaraciones, no sigan cometiendo errores comunicacionales, ellos representan al poder Ejecutivo de Chile, representan al presidente Gabriel Boric y, muchas veces, por sacar una cuña que venda más cometen errores”.

“Eso no corresponde a un ministro de Estado, yo le pediría mayor seriedad a la ministra Orellana, mayor precisión, mayor mesura y muchas veces que esta grandilocuencia que algunos pretenden tener sea mucho más cuidadosa”, añadió.

Por otro lado, el diputado y expresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, calificó el trabajo de la ministra como “bastante laxo”: “No solamente en este proceso, sino también en la defensa de mujeres en otros procesos“.

“Yo creo que si ella se querelló o el ministerio se querelló, bueno, ella tiene la convicción y el ministerio tiene la convicción de que efectivamente aquí hay un delito y aquí hay un abuso de las mujeres. Luego, adicionalmente, si la mujer desiste, la víctima desiste, bueno, yo creo que el ministerio tiene que seguir adelante y qué bueno que rectificó“, agregó.

También se pronunció al respecto la diputada demócrata Erika Olivera, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, quien dijo a CNN Chile que lamentó la situación “que vuelve a vivir la expareja y víctima de la violencia del jugador de fútbol“.

“Entiendo hay precisiones al hecho, pero lo concreto es que se trata de un error comunicacional que expone a la joven, quien ya ha recibido múltiples ataques de odio a través de redes sociales (…). Como sociedad y como autoridad tenemos una tremenda responsabilidad porque un error y sus consecuencias pueden inhibir a otras víctimas de denunciar hechos de violencia”, agregó.