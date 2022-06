Algunos dirigentes del oficialismo han entregado su respaldo a la propuesta de nueva Constitución y anunciaron que votarán Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Sin embargo, la nueva Carta Magna no ha generado un apoyo transversal. En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, aseguró que está “más inclinado al Rechazo, pero la decisión final la voy a tomar teniendo el texto completo. Voy a esperar ese proceso“. “Principalmente, porque creo que hay temas que no resguardan bien la democracia y creo que hay temas además, en que todos los temas de orden público no están bien abordados”, agregó.