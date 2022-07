El ex ministro de Salud Enrique Paris valoró el anuncio del programa Copago Cero, pero advirtió que la medida podría aumentar las listas de espera y los atochamientos de personas en los hospitales.

La iniciativa, presentada este miércoles por el presiente Gabriel Boric, permitirá que más de 5 millones de personas (54% hombres y 46% mujeres) menores de 60 años no tengan que pagar por atenciones de salud desde septiembre.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el ex secretario de Estado destacó el programa, sin embargo, indicó: “Lo que me preocupa un poco y que puede ser mal entendido por la población es el momento en el que se hace este anuncio, porque obviamente parece un anuncio de campaña”.

“Sabemos que el Gobierno está muy interesado en que gane el Apruebo. De hecho, el presidente Boric leyó en el Hospital Félix Bulnes una parte de lo que tiene que ver con salud, que también estaba en el programa de nosotros, de Piñera, en el sentido de que la salud es un derecho”, agregó.

En ese sentido, Paris dijo que “ahí estamos todos de acuerdo: la salud es un derecho y la gente tiene derecho a la salud y tenemos que hacer todo lo posible obviamente para que las necesidades mínimas de la población sean cubiertas, y que funcione de esa manera un sistema que favorezca a los más desfavorecidos. Eso es muy importante”.

“Cuando esto aparece en casi un acto de campaña se desvirtúa la finalidad del cambio”

Por lo tanto, añadió, “yo respeto los tiempos del Gobierno y ellos tienen derecho obviamente a comunicar sus cambios, y además fue una promesa de campaña y fue anunciado en la Cuenta Pública del presidente. Pero, lo que pasa es que cuando esto aparece en casi un acto de campaña se desvirtúa la finalidad del cambio”.

De hecho, el ex ministro recordó que cuando el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, era diputado y el ex presidente Sebastián Piñera lanzó el programa de previsión segura para personas jubiladas, el ex mandatario “fue atacado” políticamente. “Entonces, yo no los quiero atacar ni nadie pensaría en atacar, porque esto sí va a traer beneficios para algunas personas, evidentemente”, afirmó.

Respecto al término del copago en el Fondo Nacional de Salud, Paris dijo esperar “que esto se cumpla y que no vaya a ser una cantidad de gente que acuda y que nos aumente la lista de espera y aumente el problema de atochamiento que tenemos en los hospitales (…), porque evidentemente la gente va a acudir más a los hospitales viendo que no hay copago”.

“Hay que entender que hay gente que no podía pagar ese 10% o ese 20% -dependiendo en el tramo en el que estaba- y cuando desaparezca este pago o este copago, que me parece bien, obviamente que va a llegar mucha gente a la lista de espera”, continuó.

“Ahora, esto sólo se puede utilizar en el sistema público de salud y, como ya dije, el 40% de las atenciones de las clínicas privadas están siendo otorgadas a pacientes Fonasa. Por lo tanto, esos pacientes de Fonasa que estaban yendo a las clínicas privadas a lo mejor van a ir al hospital, no estoy 100%. Por eso creo que no hay que demonizar el sistema privado”, sentenció.