Ante las solicitudes que se han hecho al Gobierno para extender las vacaciones de invierno por la crisis hospitalaria, el exministro de Salud, Emilio Santelices, afirmó en CNN Chile: “No es posible que nosotros cada vez que tengamos alguna situación de mayor circulación viral recurramos a aislar a los niños. Ya la experiencia que demostró la pandemia, donde fuimos de los países del mundo que tuvimos mayor confinamiento de los escolares, nos está pasando la cuenta (…). Yo creo que hay que hacerle un llamado al Colegio de Profesores (…), de lo único que sabemos de ellos es que llaman a paro y llaman a que a los niños los dejemos en las casas. Creo que no podemos seguir vulnerando y castigando el capital social y activo de nuestro país que son los jóvenes y niños para buscar resolver algo que, además, no se resuelve de esta manera”.