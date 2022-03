De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer a la piel ocupa el tercer lugar entre los cánceres más comunes en Chile. Según la institución, uno de cada 10 chilenos tendrá durante su vida algún tipo de cáncer a la piel (basocelular, epidermoide y/o melanoma).

Las personas que tienen cáncer a la piel “presentan una pequeña lesión que puede ser como un granito o herida que sangra y que no sana en el tiempo o como un lunar oscuro que va presentando cambios en el tiempo. Estas son las dos principales presentaciones del cáncer a la piel”, dijo el Dr. Leonardo Peruilh.

En entrevista con CNN Chile, el dermato-oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez (FALP) detalló que, si bien hay otros factores genéticos, un porcentaje importante de los casos de cáncer a la piel -más del 90%- se produce por la radiación ultravioleta.

“Esta radiación ultravioleta se va acumulando a lo largo de la vida, desde que nacemos en adelante. Entonces, hay personas que se han quemado dos o tres veces a la infancia, después no se exponen mucho, pero ese riesgo queda ahí elevado y se puede manifestar como un cáncer de piel en el largo plazo”, agregó.

El experto dijo que cuando una persona sufre una o dos insolaciones, eso “queda en la memoria de las células de la piel, se genera mutación y esto se va acumulando en el tiempo”. Asimismo, aclaró que “no es necesario tener una quemadura, ya que una exposición paulatina y un antecedente de exposición en la infancia ya puede generar una acumulación de mutaciones que genere finalmente un cáncer de piel”.

“Cuando está nublado, las nubes no tapan más de un 20% o 30% de la radiación y ciertos tipos de radiación también atraviesan las ventanas de la casa, auto o ropas muy finas, blancas y delgadas también. Entonces, hay que usar protección en invierno, verano, aunque uno no salga de la casa y con mayor acuciosidad entre las 11:00 y las 17:00, que es donde la radiación es aún más potente”, añadió.

Además de utilizar bloqueador o protector solar, el Dr. Peruilh enfatizó en que hay “muchos otros elementos que se deben considerar”. Entre ellos se encuentra en “no salir al sol directamente entre las 11:00 y las 17:00 de la tarde, usar un sombrero de ala ancha, anteojos de sol oscuros, mangas largas o ropas un poco más gruesas y colores más oscuros”.

“Todas estas medidas son previas al protector solar. No se trata de no exponerse, pero uno tiene que tomar todas estas medidas previamente y no sólo confiarse en un protector solar que, por lo demás, no se suele emplear de la mejor forma, ya que hay que estarlo repitiendo cada dos horas”, cerró.