Ante las críticas que ha recibido el Ministerio de Salud (Minsal) por parte de ex autoridades sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 ad portas del invierno, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, aseguró en entrevista con CNN AM de CNN Chile: “En los grupos de riesgo no tengo ninguna duda que vamos a llegar al 80% y vamos a trabajar fuertemente para eso, tal como lo hacemos con nuestra campaña de influenza durante todos los años”. Mira la entrevista completa al subsecretario Cuadrado en el video.