Con más de 2.800 casos de coronavirus y casi 40 fallecidos, según cifras del 3 de junio, la Región de Antofagasta es una de las más afectadas por la pandemia después de la Región Metropolitana.

Para conocer más a fondo sobre la situación en esta región, Humberto Sichel conversó Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta.

Después de la prolongada cuarentena, los ciudadanos salieron a las calles en masa, una región en la que la situación económica golpea con fuerza a su población. “Después del levantamiento de la cuarentena, fue una situación bien compleja solicitar la cuarentena y se levantó en el peor momento, porque tenemos una gran cantidad de contagios activos”, dijo.

La alcaldesa señaló que, en general, en Chile, hace falta cultura epidemiológica y es algo que va a tomar tiempo desarrollar. Otro factor que considera es la falta de credibilidad en las autoridades. “Hay incredulidad, hay gente que ni siquiera cree en las autoridades sanitarias“.

Aunque cree que la autoridad sanitaria está haciendo el trabajo que le corresponde, Rojo reflexiona sobre la forma en la que se actuó en el primer momento. “Creo que fuimos un poco orgullosos (como país) al pensar que no iba a llegar y por lo tanto mantengamos la calma. Con ese lenguaje no fue lo mejor, yo soy del oficialismo y creo que la idea es hacer críticas constructivas. El manejo no ha sido hasta ahora el adecuado en cuanto a las coordinaciones”, señaló.

Aboga porque el gobierno central incorpore a las autoridades locales en la construcción de la estrategia para enfrentar la pandemia. “Es sano y es el momento de sumar a otros actores, a los alcaldes y alcaldesas de las regiones“, comentó.

Además, resaltó la importancia de que las autoridades políticas y centrales coordinen las acciones con las autoridades regionales y locales que son las que finalmente conocen la realidad particular de cada zona.

“Hoy día tenemos que entender que esta es una situación de vida o muerte. Esa conducta mezquina, un poco miope, de algunas autoridades políticas lo único que están afectando es la calidad de vida de una región completa. Antofagasta está con problemas de hambre, la gente se pelea por una canasta familiar”, indicó.

Además, cuestionó que “nadie me llamó para levantar la cuarentena. Esta molestia que tengo como alcaldesa la comparte también el equipo médico del hospital regional, los jefes de laboratorio, porque están cansados. Y lo que están haciendo con esto (levantar la cuarentena), es quitarle el piso a todos los que hemos estado haciendo los esfuerzos por contener este virus”.

Se refirió también a la cesantía en la región y las dificultades en términos de economía. “No podemos dejar de lado el drama económico, que viene de hace muchos meses, no podemos echarle la culpa a la pandemia. Hace varios meses que nuestra región está en ‘UCI’ en material laboral“, añadió.

Antes esta situación, hizo un llamado al gobierno nacional: “Lo único que pedimos es coordinación. Que las canastas sean distribuidas por los alcaldes, que las decisiones sean regionalistas y más fiscalizaciones. Necesitamos más testeos, confinar y fiscalizar, si alguna de estas tres falla, como ocurre en Antofagasta, por supuesto que los contagios se van a disparar”.