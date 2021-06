Claudio Orrego fue electo como el primer gobernador de la Región Metropolitana este fin de semana. El candidato de Unidad Constituyente logró imponerse con el 52,71% de las preferencias ante la abanderada de Apruebo Dignidad, Karina Oliva.

En conversación con CNN Chile, la autoridad explicó que “nosotros tenemos tres prioridades, que son las que surgieron en las distintas escuchas que hicimos en cabildos en toda la RM. La primera es el tema del empleo, la realidad post-pandemia del empleo va a ser desastrosa, somos la región con más desempleo y además el desempleo tiene cara de mujer en la región, el 80% de las mujeres no ha vuelto a buscar trabajo simplemente porque no puede por temas de cuidado”.

“La segunda es el tema de la seguridad, hace un par de días una detective fue asesinada en la población La Pintana, eso nos recuerda una y otra vez el poder que ha ido adquiriendo el narcotráfico y la delincuencia y que tenemos que combatir todos. Y tercero, temas ambientales que son importantes en nuestra región, sobre todo el tema de la crisis hídrica que tenemos y también los temas de basura que inundan a través de vertederos ilegales en la región”, continuó.

Sobre la segunda vuelta de los comicios, el ex intendente expresó que “esta es una elección que tendió a politizarse, sobre todo porque nuestros adversarios trataron de hacer de esta una primaria presidencial con un lenguaje muy violento, muy de descalificación y yo creo que eso alejó a mucha gente”.

“Hubo gente de centro-derecha que votó por nosotros, de centro-izquierda, ecologistas y yo lo que he dicho en todas mis declaraciones es que con mucha humildad acojo el acto de confianza de personas que votan por ti sin compartir tus ideas políticas, porque si hay algo de lo que no puedo ser acusado es de haber ocultado quién soy, soy una persona de centro izquierda”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que “no tengo ningún problema para reconocer las cosas que no hicimos bien en los últimos años cuando gobernamos, pero también me siento orgulloso de las cosas que sí hicimos bien, los países no se construyen con borrones y cuenta nueva, tratando de enterrar o botar todo lo que se hizo previamente a la basura”.

