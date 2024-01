El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó este martes la situación de seguridad carcelaria que atraviesa el país, específicamente tras los recientes dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien manifestó que “El Estado de Chile tiene control total de las cárceles“, en el marco de la reciente crisis suscitada en Ecuador tras el escape de un importante criminal de sus recintos penitenciarios.

¿Qué dijo Orrego?

La autoridad regional expresó en entrevista con CNN Chile que “el peor elemento que ha tenido nuestra cultura chilena es creernos inmunes a lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Nos pasó con las dictaduras, nos pasó con la corrupción y hoy nos pasa con el crimen organizado”.

Orrego aseguró que hoy existe una suerte de “dominio” por parte del crimen organizado “en nuestras cárceles y en nuestros territorios, y tenemos que enfrentarlo“.

“Debemos hacerlo, o seguiremos el camino de otros países de América Latina“, agregó.

Paralelo con Ecuador

El Gobernador señaló también que está de acuerdo en que Chile no es igual que Ecuador ni está atravesando una situación similar, pero que este podría no ser el caso por siempre y que, por ello, debe afrontarse con seriedad.

“Se ha dicho que no somos Ecuador, es cierto, pero tenemos los mismos índices de homicidios que ellos hace 10 años“, señaló.

Específicamente sobre el caso de las cárceles, Orrego citó que el director regional metropolitano de Gendarmería contó que fueron incautados cerca de 10.500 celulares el año pasado en cárceles de Santiago. “Si eso pasa, es porque algo está fallando al interior de los recintos”, dijo el titular de la RM.

“Yo no quiero criticar a Gendarmería ni al Ministerio de Justicia, solo digo que tenemos que hacer más por controlar las cárceles. No hay peor cosa que tapar el sol con un dedo. ¿Tenemos un déficit en materia de control? Sí. ¿Tenemos un descontrol? No, pero de igual forma tenemos que mejorar el trabajo y fortalecer las capacidades, sin lugar a dudas” añadió.