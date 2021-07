El nuevo presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, aclaró que la mesa directiva del partido no entregó “libertad de acción” a los militantes que no apoyen la candidatura presidencial de Mario Desbordes.

La polémica se originó cuando el timonel de RN afirmó que “acá no se va a obligar a ningún militante del partido para que apoye al candidato Mario Desbordes”.

Ahora, el parlamentario aclaró que se trata de una decisión tomada en conjunto con el postulante a La Moneda.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Chahuán afirmó que “no hay libertad de acción”, ya que “una cosa dice relación con la acción y otra cosa con la omisión”.

“La libertad de acción debe ser decretada no por la mesa directiva; ya se acabaron decisiones entre cuatro paredes y los caudillos típicos que teníamos en Renovación Nacional. Las decisiones las toman los consejos generales. Lo que yo he señalado -que es una atribución de la mesa- es que la mesa directiva no va a perseguir a ningún militante que tome una decisión presidencial distinta”, explicó.

El timonel del partido sostuvo que “nosotros vamos a convencer por la vía de la persuasión, no de la imposición”.

“Respecto al candidato presidencial, nosotros hemos sido claros y categóricos, es un tema que damos por completamente superado, debido a que es un acuerdo con el propio candidato“, destacó.