Ante las cuestionadas designaciones y eventuales nombramientos de embajadores, la diputada de Renovación Nacional (RN) Catalina Del Real acusó que el presidente Gabriel Boric “está cayendo” en prácticas de la “vieja política”.

Un grupo de diputadas de la colectividad de oposición citó a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, a la comisión de RR.EE. con el fin de que la autoridad pueda explicar los criterios que utilizó el Gobierno para la designación de los representantes de Chile en el extranjero.

Del Real cuestionó en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que el nombramiento de dichos cargos sea bajo designación política y no diplomática con funcionarios de carrera.

En ese sentido, los periodistas Fresia Soltof y Sebastián Aguirre le precisaron a la diputada que, por ejemplo, Nicolás Monckeberg fue nombrado embajador en Argentina sin ser un funcionario de carrera.

“Nicolás tenía la experiencia pública, era una persona mesurada”, respondió. “Obviamente que habría preferido un embajador de carrera, pero en ese momento el ex presidente tampoco había hecho una promesa de campaña”, agregó.

En ese sentido, Del Real dijo que, a su juicio, “yo creo que deberíamos cambiar de forma radical el nombramiento en general de los embajadores”.

“No comparto en que se hayan nombrado personas no de carrera en distintos gobiernos. Entiendo que esto está en la Constitución y se puede hacer”, sostuvo. Sin embargo, añadió, “el presidente Boric hizo una promesa y no se está cumpliendo, o sea, está cayendo en lo mismo que él tanto criticaba, que era la vieja política”.

“Criticó tanto una forma de actuar y hoy día está haciendo exactamente lo mismo”, continuó.

Por Figueroa: “No podemos tener una persona que grita y dice garabatos”

Otro aspecto que abordó la parlamentaria fue la controversia por la eventual designación de la ex presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina.

“Lo más grave hoy día es el tema que está sucediendo con la embajadora en Argentina. De verdad no podemos tener una persona que grita, que dice garabatos, que la sacan con la fuerza pública. Los garabatos no se los dijo a cualquier persona, se los dijo a un ministro y a un ministro de la ex Concertación, que justamente tiene partidos que son parte hoy día del Gobierno”, manifestó.

“Por lo tanto, me extraña lo que está sucediendo y me extraña incluso que los partidos de la ex Concertación que fueron tan amenazados por ella, y gritoneados por ella, hayan permitido que hoy día ella sea la embajadora del principal país donde tenemos que tener las mejores relaciones”, agregó.

No obstante, Del Real precisó: “La verdad, yo no conozco personalmente a Bárbara Figueroa”, pero “sé de su trayectoria en el mundo sindical, pero lo que más conoce la ciudadanía y yo, personalmente, son sus gritos en televisión, sus gritos desde del escenario ahí del Congreso y su falta de empatía y diplomacia, por lo tanto, yo cuestiono este nombramiento”, sentenció.