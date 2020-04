El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que el martes se darán a conocer las nuevas comunas que entrarán en cuarentena, luego de que la medida se levantara en Providencia, Vitacura, Lo Barnechea y algunos sectores de Santiago y Ñuñoa.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quiere que su comuna sea una de ellas y, de no decretarse cuarentena total, espera que al menos se aplique de manera parcial en “un sector en particular que vemos con un mayor aumento de casos”.

En entrevista con CNN Chile, Leitao sostuvo que Peñalolén cumple “con los requisitos que ha planteado el Minsal, que es el aumento sostenido de los casos, además factores de vulnerabilidad, hacinamiento, etc., en algunos lugares. Por lo tanto, yo esperaría que así fuera”.

Aunque no especificó el sector en el que se ha registrado un mayor aumento de casos, sí explicó que “en las zonas más vulnerables es donde los casos tienen mayor incidencia y donde han tenido un aumento mucho más rápido de la cantidad de casos que en sectores de otros ingresos”.

De acuerdo a la jefa comunal, dos factores inciden en el alza de contagios: el hacinamiento en espacios pequeños y la negativa de la gente a trasladarse a residencias sanitarias; y que “hay gente muy irresponsable”.

“Vemos que a veces hay menos conciencia del problema, de que si me contagio no es sólo que me contagie yo, sino que voy a contagiar a la abuelita que está en la casa y que probablemente ella puede morir”, dijo.

En la misma línea, acusó que “hemos tenido denuncias de personas que están vulnerando la cuarentena en distintos sectores, pero también en sectores más vulnerables y a veces por problemas de otro tipo”, como el consumo problemático de alcohol y drogas.

Además, afirmó que hay “personas que estando contagiadas o sus familias estando en cuarentena, salen a la calle a pararse a conversar con los vecinos de manera liviana y sin entender”.