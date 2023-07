Este sábado el presidente de la república, Gabriel Boric, en el marco de su gira presidencial por Europa, hizo adelantó convocará a todos los partidos políticos a una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado en Chile.

Tras esta iniciativa, el secretario general y exdiputado del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró la convocatoria y aseguró que: “El espacio de hacer una convocatoria con valores tan universales, y que tienen tanta instalación en el funcionamiento de los organismos internacionales vinculados a temas como la democracia y el respeto de derechos humanos, permite que sea cualquiera el espacio que se convoque con una propuesta con tanta profundidad de civilización”.

Negación desde oposición

Sin embargo, partidos de oposición declararon que no van a firmar “ningún acuerdo”.

El jefe de la bancada de diputados Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que no están dispuestos a firmar un acuerdo “que se escriba con la mano izquierda”.

“Boric está acostumbrado a invitarnos desde el extranjero a hacer acuerdos y pactos para quedar como un gran líder conciliador”, comentó.

La respuesta de Carmona

En respuesta a la negación de firmar el acuerdo por parte de la coalición de Chile Vamos, Carmona fue claro y dijó: “Yo no imagine jamás que iba a ver una resistencia frente a estas dos categorías: La democracia y el respeto de derechos humanos; y vinculados, por cierto, que no puede justificarse que un proceso democrático sea interrumpido por un golpe de Estado que se instala por la fuerza, que aplica el terrorismo de estado y viola los derechos humanos (…)”

“Creemos (como Partido Comunista) que estas son referencias mínimas que deberíamos tener como sociedad en nuestra convivencia, más allá de la posición política que cada uno tenga”, agregó.

“Espero que haya reacciones de adhesión, me llama la atención que partidos de Chile Vamos no vayan a unirse. Estamos hablando que no se puede justificarse bajo ninguna condición (…) alguien interrumpa un proceso con un golpe de Estado, aplicando el terrorismo de estado y violando los derechos humanos”, enfatizó.