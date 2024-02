El discurso del presidente Gabriel Boric durante el funeral del expresidente Sebastián Piñera sigue dando que hablar. Diputadas del Partido Comunista (PC) lo tildaron de “negacionista” y desde el Gobierno han salido a aclarar sus dichos.

La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien también pertenece al PC, afirmó el lunes que ha existido una “sobrerreacción” ante el tema. En tanto, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo que “estas sobrerreacciones a cualquier cosa es lo que le hace mal a la política”.

Este miércoles, la parlamentaria del PC Carmen Hertz habló con CNN Chile sobre el episodio que tiene a las tiendas oficialistas en tensión. A su juicio, la actitud y opinión crítica que han tenido “no es sobrereacción”.

¿Qué dijo Carmen Hertz?

“Siempre, durante décadas, desde los ’90 hasta ahora, el sistema político ha enviado señales de una u otra categoría que tienen que ver con la impunidad“, manifestó la diputada PC.

En el camino de quienes han luchado por los derechos humanos, no han “tenido nunca apoyo del stablishment político”, acusó. “Entonces es razonable y no es sobrerreaccionado, como se ha señalado, nuestra actitud y nuestra opinión crítica. No es sobrerreacción, es una reacción muy adecuada”, agregó.

Consultada por si las críticas al presidente han afectado su relación con el PS, la parlamentaria comentó que “están superados esos problemas”.

En todo caso, recordó que “lo que importa hoy es una unidad férrea en torno a la reconstrucción que necesitamos” tras el paso de los incendios forestales.

“Nuestro empeño (está) siempre en mantener la cohesión y unidad de las coaliciones que apoyamos al Gobierno”, concluyó Hertz.