La Cámara de Diputadas y Diputados tiene agendado para este lunes continuar con la discusión y votación del proyecto sobre el Bono Clase Media luego de haber sido aprobado en el Senado.

En conversación con CNN Chile, el senador Carlos Montes (PS) manifestó que “esto debería haber llegado antes, no cuando estamos encerrados, y en eso el gobierno llegó tarde”.

“Llega el gobierno con un proyecto con hartos recursos, US$ 6 mil millones, pero la verdad es que la manera en que esto lo distribuye da muchas dudas sobre qué va a ocurrir con estos recursos“, indicó.

El legislador indicó que con la propuesta actual “muchas familias están quedando fuera estando dentro del rango de las familias que creemos que el Estado tiene que apoyar dadas las necesidades que se enfrentan” y afirmó que “lo más directo es que haya una renta básica para todos, independiente de la actividad que se desarrolla”.

Tras su paso por el Senado, el IFE amplió su cobertura del 60% al 80% más vulnerable e incluyó un bono para pensionados por retiro programado y un aumento de un bono para transportistas.

Al respecto, Montes expresó que “esta no es la negociación colectiva con una empresa sino que aquí se está discutiendo el tipo de apoyo que las familias requieren para sortear la situación que se está viviendo, entonces nosotros tenemos que mirar no solo cuánto logramos, un puntito más o un puntito menos, si no que si está respondiendo a las necesidades”.

Finalmente, expresó “aquí no es una pelea con el gobierno, nuestra responsabilidad como parlamentarios es defender a las familias”.

“Con todo esto lo único que se está haciendo es elevar la presión por la demanda del tercer retiro de fondos previsionales”, añadió.