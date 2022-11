Ex integrantes de la ex Concertación presentaron este jueves la nueva colectividad de centroizquierda liderada por Ximena Rincón, Matías Walker y Carlos Maldonado. “Somos un partido que declara que su posición va a ser de independencia frente al Gobierno, no una oposición que encuentre todo malo, ni un apoyo de un oficialismo que encuentre todo bueno”, dijo el nuevo secretario general a CNN Chile.