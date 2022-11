Los senadores ex DC Ximena Rincón y Matías Walker anunciaron este miércoles la creación de una nueva agrupación en vías de convertirse en un partido político: Demócratas. En la colectividad también participan figuras como Carlos Maldonado (ex PR) y Jorge Tarud (ex PPD).

La presidenta del partido en formación, Ximena Rincón, dijo que la iniciativa responde a que “no queremos que sigan pasando las cosas y nosotros seamos unos meros espectadores; queremos ser actores de las transformaciones, queremos ser parte de los que deciden lo que pasa o no pasa con nuestro país”.

Además, afirmó que “el rol de Demócratas es el sentido común, la moderación, los acuerdos y dejar atrás las viejas y añejas rencillas que catalogan al mundo entre derechas e izquierdas”.

La directiva fue definida como provisoria y transitoria e incluye al senador Walker como vicepresidente. En la instancia, el parlamentario manifestó que “vamos a convocar al centro, a la centroizquierda, pero sobre todo a todos los que entienden que no podemos seguir dividiendo Chile entre las derechas y las izquierdas. Aspiramos a unir a Chile“.

Quien también compone la directiva es Carlos Maldonado (ex PR) como secretario general. “Seré siempre una persona de centroizquierda, fervorosamente comprometida con la justicia social, con el bienestar de las grandes mayorías, pero entiendo también que eso solo se puede conseguir eficazmente con una democracia plena, con orden público, con crecimiento económico y con grandes acuerdos“, señaló el ex candidato presidencial.