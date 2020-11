La diputada Camila Vallejo (PC), en conversación con CNN Chile, detalló el proyecto de ley presentado en conjunto a otros parlamentarios de oposición y que busca que la Convención Constitucional (CC) pueda definir el quórum con que sean aprobadas o rechazadas las normativas de la nueva Constitución.

Esta propuesta causó una serie de reacciones en el oficialismo y la oposición, y dentro de las críticas más reiteradas apuntan a que el Partido Comunista no fue parte del acuerdo pactado el pasado 15 de noviembre de 2019 y que dio inicio al proceso constituyente.

Sobre esto, Vallejo planteó que “quienes emiten esas criticas deberían buscar el origen de tanta virulencia, a qué se debe tanta odiosidad y criticas injustificadas a una iniciativa que es del todo legítima y que tiene coherencia desde donde viene”.

Asimismo, aseguró que incluso después del acuerdo señalado “se están discutiendo los escaños reservados para pueblos originarios en el Senado, y aprobamos paridad. El mismo día del plebiscito la gente votó sin saber que podía haber una Convención Constitucional con escaños reservados, y de todas maneras está la voluntad mayoritaria de cambiar esas reglas del juego y agregar escaños reservados. Entonces creo que ese argumento no tiene mucho peso“.

Apoyo al proyecto

La diputada comunista aclaró que la iniciativa surge para dar la posibilidad “de que soberanamente la Convención defina su propio quórum” y que “también se garantice un espacio de amplia participación ciudadana”, asegurando que “es lo más democrático que las y los convencionales puedan definir su quórum y no lo impongamos desde el Congreso”.

En medio de las reacciones por el proyecto, la diputada Maya Fernández (PS), quien en un inicio era partícipe del documento, finalmente retiró su firma. Sobre esto, Vallejo lamentó que ella ya no sea parte de la iniciativa, ya que “tenía mucha voluntad de apoyar esto”.

Además no confirmó que la diputada socialista haya recibido presiones de su partido, sino que aclaró que “ella me dijo lo que señaló públicamente, que tenía un debate interno y que no quería generar más problemas“, explicó Vallejo, agregando que “no quiero hablar por ella porque no me corresponde”.

El quórum de 2/3

En cuanto a las críticas que despertó el proyecto, Vallejo estableció que “no sé de dónde salió que los 2/3 son el origen o la semilla de grandes acuerdos, si la experiencia nacional ha sido de la imposición de una minoría…generando una crisis, una inestabilidad política”.

“Ha pasado con el agua, con las pensiones, que cuando la mayoría quiere algo pero existe el veto de una minoría, ha ido acumulando malestar año tras año en nuestro país”, añadiendo que en ese escenario “nuestra experiencia nacional no ha señalado que los 2/3 han favorecido grandes acuerdos que den legitimidad democrática a las decisiones políticas…todo lo contrario, los quórum supramayoritarios que se impusieron con Jaime Guzmán, han generado un deterioro en nuestra institucionalidad“, concluyó.

Incluso la parlamentaria argumentó que “ni siquiera nosotros en el Congreso Nacional aprobamos todo con los 2/3…entonces por qué le estamos imponiendo a la Convención Constitucional un quórum tan alto que ellos ni siquiera pueden modificar”, sentenció.

Finalmente, la diputada respondió a la intención del presidente Piñera de acudir al Tribunal Constitucional ante las reformas aprobadas en el Congreso, como el segundo retiro del 10%.

Según declaró, el mandatario “se ha dedicado a criticar todas las iniciativas ciudadanas que el Congreso ha empujado y ha logrado avanzar porque han sido demandas de la calle… y porque han surgido bajo el alero de un presidente incapaz de responder esas demandas”.

“Si va a tomar iniciativas, creo que también debería atreverse a ir donde están las mayores riquezas de nuestro país”, dijo Vallejo.