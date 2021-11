Esta jornada, el Ministerio de Salud reportó en su balance diario 1.741 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras que la positividad a nivel país alcanzó el 3,23%.

En conversación con CNN Chile, el secretario general del Colegio Médico, doctor José Miguel Bernucci, manifestó que “hemos tenido un aumento sostenido que ha tenido algunas variaciones las últimas semanas. De hecho, si pudiésemos separar la Región Metropolitana del resto de las regiones, en la RM permanece el aumento, pero con una desaceleración importante”.

En esa línea explicó que “estamos en una situación preocupante porque no sabemos cuál es el techo de esto”. Y añadió que “hay que recordar que el mismo ministro Paris dijo que ya habíamos pasado el peak de este nuevo brote, pero lamentablemente eso no ha sido así y todavía estamos en este episodio de incertidumbre porque no sabemos hasta dónde va a ser el crecimiento”.

Respecto a los anuncios que hizo la autoridad sanitaria, donde se confirmó que desde diciembre se eliminarán algunas de las restricciones para salir de Chile y se habilitarán algunos pasos fronterizos terrestres, el doctor Bernucci sostuvo que “con la variante Delta totalmente desatada en contagios comunitarios, con más de un 91% de las muestras secuenciadas, que ingrese una nueva variante Delta, la verdad es que pasa a ser algo secundario”.

“Nosotros como Colmed hemos recomendado una mayor prudencia, la verdad es que probablemente hubiésemos dudado de sacar la PCR de entrada”, agregó.

Asimismo, detalló que “la idea es que las personas que ingresan estén sanas o no generen mayor carga de contagio en nuestro país, sin embargo, con las medidas actuales eso no se garantiza. La verdad es que con el PCR 72 horas antes, igual vamos a tener 72 horas para que las personas se contagien en los terminales extranjeros o en los aviones”

“Sin el PCR en nuestro país o sin el seguimiento de las personas que se están distribuyendo en el país, la verdad es que la trazabilidad de una persona que eventualmente pueda desarrollar la enfermedad, va a ser cero”, profundizó.

Proceso de vacunación

Tras ser consultado por la estrategia de avanzar con el esquema de vacunación primario y la aplicación de terceras dosis de forma paralela, el secretario general del Colmed aseveró que “esperamos que el pie en acelerador se ponga en ese grupo que no ha recibido primera, segunda dosis y que no ha completado sus 14 días, entonces ahí es donde el foco debe estar puesto sí o sí”.

“Tenemos que sacarnos la idea de la cabeza que las personas que no están vacunadas o que están rezagadas pertenecen a estos grupos antivacunas, porque no es así”, precisó.

Por último, indicó que “lo que hemos visto es que este calendario, que ha sido super exitoso para alcanzar la vacunación que hemos tenido, también ha tenido problemas en el acceso”.