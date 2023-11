En su paso por Chile, el destacado autor italo-estadounidense André Aciman -autor de Llámame por tu nombre– conversó con CNN Magazine sobre su último libro, Homo irrealis, y reflexionó acerca de la literatura actual: “Yo creo que los autores contemporáneos están demasiado concentrados en los hechos duros, y como te habrás dado cuenta, no me gustan los hechos, no me gusta el realismo, me carga. Prefiero los escritores que especulan de lo que podría ser y de lo que podría haber sido.

Ahí me siento cómodo”. Mira la entrevista completa en el video.