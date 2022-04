Continúa la polémica por los dichos de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, sobre el proceso de expulsión del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, luego que el Servicio de Nacional de Migraciones acusó que la información le habría sido entregada por la ex directora subrogante de la entidad.

“En una reunión realizada el día 25 de marzo, la directora subrogante del anterior director del servicio, informó en una reunión en el Ministerio del Interior que los ciudadanos venezolanos habrían embarcado y viajado a Venezuela, no habiendo sido admitidos en ese país y retornando a Chile”, detallaron.

Debido a los efectos de este hecho, el organismo solicitó “la apertura de una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades”.

Al respecto, este viernes el ex director del servicio, Álvaro Bellolio, defendió en entrevista con Noticias Express de CNN Chile el rol de la funcionaria y apuntó a la ministra Siches: “un comentario de ese calibre tiene que estar acompañado con un documento”.

“Achacan a una funcionaria que entró a trabajar a Migraciones el año 1996, con el presidente Frei, que fue directora de Extranjería durante la época del presidente Lagos; o sea, es una persona que tiene 26 años de trayectoria y dicen que en una reunión se comentó”, señaló.

“Pero, efectivamente, un comentario de ese calibre tiene que estar acompañado de un documento y yo nunca he visto un documento que diga lo que dijo la ministra en la comisión de la Cámara de Diputados”, agregó.

En ese sentido, Bellolio dijo que “ahí uno efectivamente puede entrar en ‘dijo uno, dijo otro’, pero no hay ningún documento oficial y los oficios de la PDI y los oficios también de la Cancillería con respecto a la comunicación del gobierno venezolano, son documentos claves que es importante revisar y que tiene una página; tampoco es un documento tan complejo”.

“Yo creo que acá hay que tomarse en serio ese tema, hay que ser menos de la lógica de Twitter de ser tan reactivo, tener prudencia, y efectivamente empezar a materializar y los vuelos, que es lo que corresponde según la norma”, continuó.

De este modo, el ex director manifestó que su “única recomendación, o sugerencia, cuando se hagan denuncias que tienen que ver con delitos, al menos revisen si hay un documento por escrito que abala lo que están diciendo, que creo que es lo mínimo”.

“Lamentablemente, no he podido hablar con ella en las últimas 24 horas. Lo único que espero de corazón es que ella esté bien, que pueda salir adelante de esto, que pueda aclarar el punto y que no se cometa una injusticia con una de las funcionarias más importantes que tiene el servicio”, finalizó.