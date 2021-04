Distintas reacciones ha generado la llegada de Patricio Melero (UDI) al ministerio del Trabajo y desde la oposición la mirada ha sido más bien pesimista.

En conversación con CNN Chile, la diputada Alejandra Sepúlveda (FVRS) expresó que el nombramiento “ha sido un balde de agua fría en relación a la salida de la ministra (María José Zaldívar), que nosotros sin duda tenemos muchas diferencias, pero ha sido una persona dialogante y con mucho conocimiento en relación al tema de las pensiones”.

“Nos preocupa la llegada de Patricio Melero, es un hombre que sin duda tiene muchísima experiencia desde el punto de vista político, yo no voy a cuestionar sus capacidades en términos de conocimiento, pero sí él sin duda ha sido defensor durante todos estos años del mundo empresarial y más bien de las grandes empresas en Chile“, dijo.

“Además es un defensor absoluto del sistema de capitalización individual, de las AFP, y yo diría que lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo para impulsar una reforma que efectivamente sea buena para las personas”, explicó.

La parlamentaria considera que “el comportamiento que él ha tenido como diputado durante todos estos años, con las condiciones de protección de los empresarios, cuando aquí debería haber un equilibrio precisamente para los trabajadores desde el Ministerio, yo creo que va a ser un obstáculo, una complicación”.

“Aquí hay una historia, antecedentes de que ha estado más para esa vereda y no creando los equilibrios o los acuerdos con la posibilidad de que el Ministerio del Trabajo escuche a los trabajadores, fortalezca a los sindicatos, que sea capaz de crear este simbiosis entre empleadores y trabajadores y eso no ha ocurrido”, añadió.

Sepúlveda sostuvo que “yo creo que el Presidente se equivocó aquí y debería a haber nombrado a alguien que tuviera una trayectoria de diálogo, capacidad de ponerse de acuerdo, de tener además cierta relación con la oposición que permita ir avanzando en una reforma de pensiones”.

“Uno se pregunta si con la entrada de Patricio Melero se quiere llegar a acuerdo o no, si realmente la reforma de pensiones es importante para este gobierno o simplemente quiere colocar una muralla para decir no frente a las reformas que se quisieran hacer o no para el tercer retiro, etc. Puede que sea parte de una estrategia”, añadió.

Finalmente, reiteró que cree que se trata de “una estrategia de endurecer el Ministerio del Trabajo y no sacar esta reforma de pensiones y complicar además todo lo que estamos tratando en el Congreso”.