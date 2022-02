La Convención Constitucional (CC) ya se encuentra en su segunda fase de trabajo. Este semana, algunas de las comisiones comenzaron a votar -en particular- las primeras normas que podrían ir al Pleno, donde deberán ser aprobadas por 2/3 de los convencionales para ser incluidas en la nueva Constitución.

Relacionado con ello, Espacio Público e Ipsos lanzaron una nueva encuesta en la que midieron el interés, conocimiento y expectativas de la ciudadanía respecto al proceso constituyente. “Hay ciertos indicadores que hemos seguido en el tiempo”, detalló Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.

En conversación con CNN Chile, la socióloga sostuvo que hay temas “que ya se han normalizado, que ya no tienen mucha variación, y que se han instalado en forma bastante positiva para la CC. Hay una expectativa muy importante con relación al trabajo que van a generar”.

Ojeda explicó que una gran cantidad de los encuestados, un 63%, cree que este proceso “traerá cambios positivos”. Esta cifra fue más alta entre mujeres y juventud, los cuales son grupos “que están mirando en forma positiva los avances que puedan tener en materia de derechos, igualdad y de profundización de la democracia a partir de una Constitución”.

👩🏽🧑🏻 Nuestro estudio junto a @IpsosChile muestra que la ciudadanía valora de manera transversal la capacidad de llegar a consensos: un 80% la indicó como la actitud más adecuada en agosto de 2021, cifra que sube a 81% en esta entrega. Más detalles 👉🏽 https://t.co/W3NxrOkXSQ pic.twitter.com/pddNFOMw2l — EspacioPúblico (@EsPublicoCL) February 2, 2022

En cuanto a las expectativas de la población, el estudio reveló que, en general, “hay una muy buena evaluación y una mirada muy optimista en relación con la CC y al trabajo que va realizando”.

“Sin embargo, si comienza a separarse el proceso del órgano que lo está realizando, comienzan a haber dudas respecto del camino que está siguiendo, sobre si se cumplirán o no los plazos y sobre si es posible llegar a acuerdos para alcanzar finalmente un texto que represente la mayoría de la ciudadanía”, añadió Ojeda.

Para la experta, el principal desafío de la CC es cómo lograr informar, comunicar y hacer participar a la ciudadanía. “La discusión claramente cada día está más técnica en las diferentes comisiones y eso lo que implica es que finalmente las personas no entiendan lo que se está discutiendo”.

“La CC tiene un despliegue importante en materia informativa (…), pero el problema es que el tiempo es corto y esto tiene un plebiscito de salida que va a ser obligatorio y aquí hay ciertos indicadores que no podemos olvidar, como que el 57% de la población no votó en mayo de 2021 eligiendo a los convencionales o que más del 40% de la población no votó en la segunda vuelta de la elección presidencial”, añadió.

Ojeda recalcó que lo anterior implica un gran reto “porque hay una población desafectada del proceso, no informada o que francamente no confía en la Convención y en su trabajo, que va a concurrir a votar. En este sentido, los convencionales tienen un rol muy importante y hay que trabajar rápidamente porque son seis meses los que quedan para afrontar este plebiscito”.