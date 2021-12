Durante en la jornada de este viernes, la Municipalidad de Viña del Mar, liderada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, anunció que la fiesta de fin de año de 2021 será la última que contará con fuegos artificiales.

A esta se medida se sumó la comuna de Pudahuel. En entrevista con CNN Chile, su alcalde, Ítalo Bravo, anunció que “no solo en 2022 no van a haber fuegos artificiales, si no que durante nuestra gestión nos hemos comprometido a no más pirotecnia por parte del municipio“.

La autoridad comunal explicó que esta medida se debe al daño que estos producen en los niños y en los animales. “Esto porque representan un trauma para los niños y niñas, se suele hablar de los que sufren de espectro autista, pero las niñas y niños por lo general sufren con los estruendos que producen estos fuegos artificiales. También por la hipersensibilidad auditiva que tienen los animales. Sabemos que el extravío de animales entre Navidad y Año Nuevo es tremendo”, sostuvo.

“Y, por último, por un tema presupuestario. Los últimos fuegos artificiales que tiró la alcaldía anterior costaron más de $60 millones por 18 minutos de show. Para nuestro juicio, es excesivo”, agregó.

En esta línea, el alcalde señaló que están realizando una campaña para que la gente tome conciencia respecto al tema.

“Este año nos jugamos por una campaña por la sensibilización en torno al no uso de la pirotecnia. Y tenemos un camión led con tres pantallas que van a ir mostrando mensajes que van a persuadir a nuestros vecinos y vecinas que mantienen esta mala costumbre. El próximo año vamos a celebrar igual y tal vez volvamos a una actividad más masiva, pero sin el uso de fuegos artificiales. Y como dice el dicho: si no es para todos, no son felices fiestas”, señaló.

Por último, dijo que se podría hacer una consulta ciudadana respecto al tema, aunque esta no cambiará su posición en relación a la medida.

“Hemos dicho que la democracia participativa y vinculante va a ser parte de la toma de decisión. Podemos convocar a una consulta ciudadana, pero ojo, los fuegos artificiales no son opción. No son una opción una vez que provocan daño. Podemos colocar dos o tres actividades, pero cuando algo es ilegal, no podemos ponerlos en una opción”, concluyó.