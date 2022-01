Este lunes, un grupo de camioneros bloqueó los accesos a la ciudad de Iquique con el fin de exigir al Gobierno soluciones para la crisis migratoria que afecta a las regiones del norte.

En conversación con CNN Chile, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, detalló que se cerraron diferentes accesos, incluido el que une a la ciudad nortina con el aeropuerto, además de la zona franca y el acceso al puerto. “También hay movilizaciones en el borde costero“, detalló.

“Esto es parte de un descontento que entendemos y compartimos, ya que no es de ahora. Llevamos más de un año en esta situación en que nunca se ha tomado de la manera en que corresponde”, agregó. “Lo último que ocurrió fue el asesinato con secuestro a una persona y (…) cuando golpearon a Carabineros”.

La autoridad comunal recalcó que en la región de Tarapacá “no se cumplen las leyes de Chile porque la frontera de ahí está cerrada, pero los números dan cuenta de que el 2021 pasaron más de 51 mil personas y esas son solo las que se pudieron catastrar”. “No se cumplen los decretos del propio Gobierno”.

“Esto no es preocupante solamente para Tarapacá e Iquique, que es lo que estamos evidenciando hoy día, sino que es preocupante para Chile el hecho de no tener seguridad. No saber quién entra o sale de nuestro país es bastante complejo”, agregó Soria.

El alcalde detalló que se están haciendo esfuerzos coordinados con Carabineros, la Armada y el Gobierno. “También tenemos un trabajo aquí local, pero este trabajo no es de fondo (…) Yo como alcalde tuve que, en nombre de la ciudad, interponer un recurso de protección con el que llegamos a la Corte Suprema”.

“La Corte Suprema le dijo al Gobierno que ha sido ineficiente y que tiene que hacer la pega de control, además de darle la seguridad a los habitantes de esta región”, sostuvo Soria, quien afirmó que el trabajo “débil” por parte del Ejecutivo “desencadenó este descontento total y generalizado”.

El alcalde señaló que comparten al llamado a paro regional realizado por diferentes sectores. “El Gobierno debe dar la protección necesaria (…) Esperamos que el nuevo Gobierno venga muy a caballo sobre este tema porque esto es una olla a presión, ya que el descontento sobrepasó el límite de las personas”.