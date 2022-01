La mañana de sábado, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, conversó con CNN Chile sobre el aumento de delitos y el alto flujo migratorio que enfrenta la zona norte del país.

En ese escenario, el persecutor explicó que “aquí no existe el concepto de frontera cerrada”, ya que lo que se mantiene cerrado son “las oficinas por donde cruzan las personas legalmente, pero hay una llanura enorme al costado del mismo paso fronterizo por donde cruza la gente. La geografía permite que la gente ingrese sin ningún obstáculo”.

“Las probabilidades de controlar o establecer un paso que permita registrar a cada persona que viene ingresando existe, pero no se ha implementando nunca. Eso es lo preocupante y lo que venimos reclamando hace mucho tiempo”, añadió.

Asimismo, el fiscal Arancibia explicó que desde el punto de vista del Ministerio Público “todo se vuelve muy difícil, porque no tenemos identificada gente que está participando constantemente en delitos”.

“En este momento tenemos gente privada de libertad, pero no sabemos si son las personas que dicen ser (…) si salen en libertad luego podrían volver con otra identidad y decir que se llaman de otra manera”, ahondó.

En esa línea, el fiscal manifestó que “personalmente no entiendo porque no ha habido un cambio en esa situación, ya que tienen que haber miles de personas en nuestro país que no están registradas”.

Sobre la comisión de delitos en la región de Tarapacá, señaló que “ha ingresado gente que viene derechamente a delinquir y se han aprovechado de todos los factores que favorecen la comisión de delitos en la zona”.

“Hay que ponerle atención porque se ha visto aumento en ciertos delitos, el surgimiento de nuevos delitos como el sicariato que aquí era casi desconocido, las luchas territoriales, los ajustes de cuentas, el aumento del tráfico de armas que incide en la violencia, etc”, profundizó.

Por último, detalló que “hace falta mayor cantidad de dotación que permita más presencia policial en distintos sectores, pero también una situación más de fondo que es el análisis del fenómeno delictual que se está produciendo”.