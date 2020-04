El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que la zona sur de Independencia volverá a cuarentena a partir del jueves 23 de abril a las 22:00 horas, debido al alza de los casos de contagios por COVID-19.

El alcalde Gonzalo Durán dijo que la medida le parece tardía y que hubiese querido que aplicara para todo el territorio comunal, “pero a los menos va en la línea correcta”.

Durán advirtió que “vamos a ser especialmente cuidadosos e inflexibles” con el cumplimento de la cuarentena, por lo que van a “extremar las condiciones de fiscalización”.

En los casos de los hogares con pacientes contagiados, aseguró que trabajarán en llegar a cada una de esas casas, “de manera que la gente no se mueva”.

Además, el jefe comunal recordó que esta medida no implica un desabastecimiento de alimentos, ni de insumos médicos, “de manera que no es necesario agolparse en los comercios para adquirir estos productos”. Las botillerías, en cambio, no tienen permiso para funcionar.

El uso de mascarillas es obligatorio en los espacios públicos de Independencia, debido a una ordenanza municipal. “Vamos a estar con nuestros equipos de seguridad pública para garantizar distanciamiento social y el uso de mascarillas”, aseguró Durán.

Por ultimo, hizo el llamado a los vecinos a que“ojalá nadie salga. Si la gente necesita salir, que sea por razones estrictamente necesarias (…) que esto sea sólo atendiendo a condiciones urgentes, de necesidad de abastecimiento de alimentos o de insumos médicos”.

“Aún cuando puede salir con permiso, no lo haga”, enfatizó el alcalde.