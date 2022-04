Este domingo, y en el marco de las elecciones presidenciales en Francia, el actual mandatario, Emmanuel Macron, resultó reelecto con el 58,2% de los votos por sobre un 41,8% de las preferencias por la líder de ultraderecha, Marine Le Pen.

Para profundizar en el tema, la Socióloga y Académica de la Universidad de Chile, Emmanuelle Barozet, dijo a CNN Chile que en esta elección “es la tercera vez en que la distancia entre el candidato republicano y la otra candidata se va reduciendo. Por lo tanto, si funcionó de alguna forma el voto en contra de Le Pen, pero no tan bien como en ocasiones anteriores”.

“Es efectivamente una victoria para Macron, pero también hay muchas nubes que se están juntando en el horizonte”, agregó.

Respecto a la histórica abstención, que alcanzó un 28%, la experta señaló que este resultado “no es una cifra alta en comparación a otros países”. “Es decir, estamos igual con un 28,2% de gente que no vota. Es alto, pero no significa que la mayoría no vote. Lo que pasa ahí es que hay un fenómeno de cansancio, es la tercera vez que tenemos este tipo de duelo al final”, explicó.

Asimismo, señaló que Marine Le Pen “ha logrado desdiabolizar la imagen que tenía su partido, y efectivamente Francia está saliendo de una crisis bastante compleja, al igual que el planeta entero por el COVID, pero también por una crisis social bastante importante, que ha sido algo aplacada por las medidas sanitarias, pero no se ha resuelto aún muchos elementos de la transición que está viviendo Francia hacia una economía mucho más globalizada, menos protegida para las personas con menos clasificaciones y efectivamente con un problema con la transición ecológica que se tiene que hacer ahora sí o sí”.

En esa línea, sostuvo que los primeros desafíos del reelecto mandatario tienen que ver las próximas elecciones parlamentarias en junio. “Podría enfrentarse, si es que en particular la izquierda logra unirse, a un parlamento que no esté a fin a su propuesta política. Ese va a ser el primer gran desafío, porque hasta ahora no tiene nada asegurado en cuanto a tener una mayoría parlamentaria que le permita aplicar su programa”, dijo.

Finalmente, señaló que Macron deberá dar soluciones a problemas sociales más urgentes, como la ecología, la vivienda y la inflación.

“Si bien, ha desplegado una serie de medidas durante el período del COVID y posteriormente con la inflación, la verdad es que muchos hogares no están para nada satisfechos con el nivel de vida en este momento. Va a tener que navegar con mucho descontento, mucha gente ha votado por él señalando que lo hacía, pero con la sensación de tener que votar con la peste o por el cólera, para demostrar que tampoco fue un voto de adhesión tan fuerte como en elecciones anteriores”, zanjó.