Este jueves se registraron las cifras de contagios por COVID-19 más altas de los últimos 3 meses, situación que ha levantado las alarmas de las autoridades. Por lo mismo es que desde el Ministerio de Salud no descartan generar cambios en las medidas sanitarias o endurecer las normativas, en caso de que el contexto lo amerite.

De acuerdo al último reporte del Minsal, se reportaron 9.327 casos activos en el país, lo que significó un aumento de 2.694 contagios en comparación a la semana pasada (39%). Asimismo, la Región Metropolitana pasó de 3.874 a 5.497 casos activos, siendo la cifra más alta desde el pasado 18 de agosto.

En ese contexto es que el exministro de Salud, Emilio Santelices, conversó con CNN Chile, para abordar el actual escenario que enfrenta nuestro país en torno a la pandemia y los resguardos que se deberían considerar ante una posible nueva ola de contagios en Chile.

“Yo pienso que puede haber una tercera (ola), como puede haber una cuarta y una quinta en el transcurso de los próximos años incluso. La connotación que le demos a una nueva ola, si es que así lo llamáramos, va a tener que ser definitivamente distinta“, aseguró la ex autoridad, agregando que el escenario actual es muy distinto al del inicio de la crisis sanitaria, debido a que hoy existen vacunas y mayores avances en torno al conocimiento del SARS-CoV-2.

En esa línea, Santelices planteó que si bien el escenario actual es distinto y más positivo en relación al 2020, no se “debe bajar la guardia en ningún caso. Las medidas de autocuidado tienen que ser tan rigurosas como el primer día“, aunque descartó que, considerando los avances que hoy se tienen, sea necesario volver a instalar medidas de confinamiento.

Desde esa perspectiva el ex secretario de Estado se mostró optimista respecto a una nueva ola masiva de contagios y que por ahora el país no ha lamentado un rebrote por la variante Delta. De esta forma, recalcó que que los índices de hospitalización y agravamiento de los casos son mayores en aquellas personas que aún no se han vacunado.

“Está claro que el que no se vacuna puede tener un comportamiento amenazante como lo tuvo la humanidad al inicio de la pandemia. Entonces, son dos poblaciones distintas: los vacunados con su dosis completa que obviamente ya podemos hacer y transitar en la vida con los cuidados que ya hemos señalado y los no vacunados que obviamente están enfrentados a un riesgo mayor de hospitalización y de muerte“, aseguró Santelices.

Junto a esto, el ex ministro de Salud señaló que si bien los esquemas de vacunación completos en la mayoría de la población no disminuyen necesariamente la tasa de contagios, sí se evitan las consecuencias más graves del virus. Además advirtió que con solo un tercio de la población mundial vacunada, se debe tener especial cuidado con las variantes o mutaciones que puedan surgir fuera de Chile.

“¿Con qué frecuencia vamos a tener que ir a una nueva dosis o dosis de refuerzo por el corona virus? eso está escribiéndose, no lo podemos determinar todavía (…) la discusión que va a venir a continuación es cuándo nos vamos a poner la cuarta dosis, que va a ser la dosis regular que nosotros tenemos para la influenza (…) entendiendo que este virus vino para quedarse“, afirmó el ex ministro Santelices.