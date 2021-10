La familia de la Nicole Saavedra solicitó presidio perpetuo calificado para Víctor Pulgar, quien este jueves fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Quillota por el delito de secuestro con violación y homicidio contra la joven de 23 años, ocurrido en junio de 2016.

La abogada de la familia e integrante de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Silvana Del Valle, expresó que “tanto la Fiscalía como esta parte querellante insistimos en la necesidad del establecimiento por parte del tribunal del presidio perpetuo calificado como pena que deba esta cumplir”.

Del Valle justificó la solicitud “en atención a que la extensión del mal causado que abarca tanto el sufrimiento extremo que sufre el cuerpo lésbico de Nicole Saavedra, como el sufrimiento de su familia y comunidades identitarias a las que pertenecía, como el temor ocasionado a mujeres, niñas y lesbianas producto de acciones como esta tan graves, es que hemos solicitado esta pena”.

Respecto al rechazo por unanimidad de imputar a Pulgar por la gravante de odio o discriminación, la abogada afirmó que “aun cuando el tribunal haya rechazado la gravante Zamudio, esto no implica que el crimen cometido deje de ser un crimen de odio, lo es. Por lo tanto, para la familia Bahamondes y para esta parte no es aceptable ninguna otra condena que no sea el presidio perpetuo calificado”.

“Ejerceremos todas las acciones que sean necesarias para el caso de que esto no ocurra”, agregó Del Valle.

Sin embargo, precisó, “estamos con esperanza. Creemos que el tribunal tiene la posibilidad de condenar ejemplarmente a este depredador sexual serial y dar algún margen de restructuración para la violencia vivida por todas las comunidades identitarias a las que pertenecía Nicole Saavedra y la familia, dando, entonces, algún modo reparación a las víctimas extendidas de estos hechos”.