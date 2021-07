Elisa Giustinianovich, constituyente electa por el distrito 28, conversó este sábado con CNN Chile sobre la discusión en relación a la posibilidad de que se pida un mayor presupuesto para el funcionamiento del órgano a cargo de redactar una nueva Constitución.

Al respecto, la bioingeniera dijo que “hay que tener mucho cuidado con la tergiversación de los mensajes. Esto se parece un poco al juego del teléfono, el mensaje va circulando y después se termina diciendo otra cosa muy distinta a la que se ha venido discutiendo estos últimos días”.

“Lo que ha estado fuertemente cuestionado es la forma de administrar los recursos disponibles, considerando que tenemos un presupuesto destinado a través de una licitación que no ha sido consultada tampoco con los convencionales destinada a la seguridad del órgano, que se equipara al presupuesto disponible a participación ciudadana”, agregó.

Lee también: Logan y discusión sobre el presupuesto de la CC: “Ningún convencionalista ha pedido aumentarse el sueldo”

“Eso es realmente muy preocupante, considerando que lo único que le puede otorgar legitimidad al proceso es justamente una participación amplia de toda la ciudadanía a lo largo de todo el país. Necesitamos tambien poner ojo en la revisión de cómo se han ido administrando estos recursos y cuáles son las licitaciones que se han otorgado, porque sabemos también por un reportaje que salió hace poco en Ciper que hay licitaciones a través de empresas que han sido cuestionadas en cuanto a denuncias o maltratos en términos laborales”, apuntó.

En la misma línea, Giustinianovich afirmó que la solicitud de más recursos sería “por una parte para participación ciudadana y por otra parte para todo lo que sea necesario para un buen desenvolvimiento del órgano per ser. No estamos pidiendo más plata en términos personales”.

“A mí ya dos millones y medio me parece una suma bastante elevada, yo jamás he tenido ese nivel de remuneración en mi trabajo nunca. Aquí siento que nadie está pidiendo plata para fines personales en lo absoluto, eso yo no lo he escuchado en ningún tipo de reunión ni en ninguna discusión”, aseveró.

Lee también: Atria por discusión de presupuesto de la CC: “Presentar esto como una cuestión personal es un despropósito”

“Aquí lo que se está poniendo en tela de juicio es justamente el recurso disponible para participación ciudadana y para el buen funcionamiento del órgano, como por ejemplo la negación explícita de los requerimientos de pertinencia cultural que han tenido los pueblos originarios para el buen desarrollo de una ceremonia”, indicó.

A modo de ejemplo, la también ingeniera en Química e investigadora de la Universidad de Magallanes afirmó que “a una machi, una autoridad ancestral que requiere del acompañamiento de dos personas sea donde sea que vaya, no es específicamente para esta convención en particular, se le ha negado el financiamiento de esas personas y la estadía de esas personas”.

“Los pueblos del norte también trabajan en dualidad todas sus ceremonias y no se les ha permitido tampoco financiar el pasaje de sus acompañantes. Este órgano en particular tiene un carácter plurinacional y eso significa que tiene que ser respetada también la diversidad de culturas y expresiones que han logrado entrar en este espacio”, sentenció.

Lee también: Fuad Chahín: “Voy a respaldar a una mujer como candidata a presidir la Convención Constitucional”

“Y por otra parte hay otros aspectos, como por ejemplo las asesorías técnicas o bien equipos de trabajo que debieran ser considerados en un órgano constituyente como el que estamos aperturando en este momento”, dijo.