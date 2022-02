CNN Chile realizó una completa transmisión especial para analizar la primera jornada de conflicto armado entre Ucrania y Rusia, luego de que el gigante euroasiático bombardeara distintas ciudades del país y comenzara su escalada militar para llegar hasta la capital, Kiev. Mónica Rincón entrevistó al periodista y escritor ruso, docente de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional, Yuri Sigov, para profundizar en la postura del gobierno ruso y, especialmente, en las motivaciones del presidente Vladimir Putin. “Hay tres puntos importantes de la operación militar: Primero, reemplazar el gobierno de Kiev y acabar, como dice Putin, con el nazismo y fascismo que reina allí que, desde su punto de vista, es un tumor con el que no hay que negociar“, manifestó. “Segundo, como declaró ayer, Putin se preocupa de todo el territorio de Ucrania, de la ex República Ucraniana de la U.R.S.S, lo que es importante, porque las tropas rusas van a ocupar a lo largo de las fronteras de la ex Unión Soviética”. Y finalmente, en su percepción “lo tercero será que las regiones de Ucrania que quieran anexarse a Rusia organizarán un referéndum, como sucedió en Crimea y Donbás”, dijo, destacando que “con los ucranianos de la parte occidental, puede ser que el Estado Ucraniano como tal, con las fronteras que tiene hoy, deje de existir, porque esos territorios pueden ser demandados por los países vecinos“.