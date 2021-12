Esta semana, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) firmó un convenio con Gasco, distribuidora de gas licuado, con el objetivo de acceder a un 15% de descuento en la compra de galones.

En conversación con CNN Chile, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, que no es parte de la Amuch, y José Manuel Palacios, jefe comunal de La Reina y tesorero de la agrupación, debatieron sobre la decisión que pretende acceder a “gas a precio justo”.

Durán explicó que la Amuch es una asociación de municipios que aglutina a un grupo reducido de municipios, en general vinculados a lo que se fue Chile Vamos, y la Asociación Chilena de Municipalidades, en cambio, es la que agrupa al 95% de los municipios del país.

Pese a que la autoridad local de Independencia valoró los esfuerzos por ir en la línea de reducir gastos de vecinos, expresó que “nos parece que la solución que está planteando una de las empresas de distribución del gas licuado no va en la línea correcta y no resuelve el problema. Puede ayudar, pero claramente no va en la línea de la solución definitiva, razón por la cual muchos municipios vamos a insistir en la constitución de una asociación de municipios que garantice la distribución de gas a precio justo”.

Por su parte, Palacios indicó que “la idea de hacerlo a través de la Amuch es buscando las plataformas para hacerlo más efectivo y eficiente” y, aunque afirmó que la agrupación en la que participa es una que incluye “a un tercio de los municipios”, aseguró que “lo que nosotros quisiéramos es que todos tuviésemos acceso a este beneficio”.

En esa línea, señaló que cualquier administración comunal del país “puede hacer un convenio de colaboración con nosotros (Amuch) y traspasamos todos los beneficios, no hay ningún problema“.

Palacios comunicó que, a través de vales en los que las casas consistoriales actúan como intermediarias, residentes de su comuna pueden acceder a un 40% de descuentos, es decir, “si compraban un galón de $26 mil, ahora pagan $15 mil”.

Finalmente, junto con advertir que la decisión de Gasco abre las puertas a la “colusión”, Durán hizo énfasis en que “este 15% (que ofreció Gasco en descuentos) es bastante marginal”. y recalcó que “valoramos que un municipio pueda entregarlo un poco más barato, pero vamos a mantener nuestra política de generar un sistema que modifique el mercado y que garantice que el gas llegue a las personas a precio justo”.

En cuanto al porqué se decidió generar el convenio con esa distribuidora, Palacios aclaró que fue “porque llegó primero”, no obstante, en simultáneo habló de la necesidad de que “se vayan sumando todas las empresas”.