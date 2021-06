Luego que se confirmara el primer caso en Chile de la variante Delta, ha surgido la preocupación entre autoridades sanitarias y la ciudadanía. El doctor Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma U. Chile y miembro de la Comisión asesora ministerial para la vigilancia genómica, aclaró que ésta “es más contagiosa y eso se ha visto porque cuando aparece en un país por primera vez, empieza a predominar por sobre las variantes que existen”. En cuanto a la severidad de la enfermedad, explicó que “se ha visto principalmente en personas no vacunadas. Las personas vacunadas siguen teniendo una protección contra esta variante”. Frente a esto último, sostuvo que “aún falta información” sobre la eficacia de Sinovac en este caso. Por otro lado, el profesional de la salud planteó que “la velocidad de generación de nuevas variante de este virus (COVID-19) no es tan alta comparada con otros. Pero es cierto que si sigue la pandemia como está ahora, es posible que tengamos que tener todos los años, o quizás más, una vacuna nueva para ponernos”. Finalmente, Allende se refirió a la capacidad de secuenciación genómica del país, señalando que “es posible que hayan entrado personas con resultados de test negativos y que no hayan sido detectados, y por lo tanto podría estar circulando la variante Delta más ampliamente. Simplemente no lo vamos a saber hasta que aumentemos nuestra capacidad de secuenciación y vigilancia”, concluyó.