Llegó marzo y junto a ello el fin de las vacaciones, el retorno a clases y el inicio del periodo laboral. Todos estos factores pueden causar afecciones relacionadas a salud mental o empeorar las ya existentes.

“Como todo inicio de una nueva actividad, toma su tiempo. Los primeros días van a estar más flojitos, me va a costar más levantarme o quizás conciliar el sueño, pero hay que recordar que hay un periodo de adaptación, el cual puede variar de persona a persona”, dijo la psicoterapeuta Dominique Karahanian.

Lee también: Carmen Gloria Marambio y retorno a clases presenciales: “Ir al colegio es fundamental para la salud mental”

La especialista detalló que este periodo de adaptación puede ser más largo en los niños y niñas debido a que ellos “tuvieron vacaciones más prolongadas”. “Hay que tener bastante más paciencia ya que, además, se está atardeciendo más temprano por lo que el ciclo circadiano va cambiando”, agregó.

“Esto depende también del curso al que están asistiendo, ya que los más pequeños estuvieron dos meses o un poco más de tiempo levantándose más tarde, por lo tanto, cuesta adaptarse a eso, a los compañeros nuevos y al ruido. En dos años de pandemia, los menores tuvieron una forma de estar en el mundo y, de pronto, se encuentran con 20, 25 o 40 compañeros y eso son demasiados estímulos”, sostuvo.

Lee también: Dr. Juan Carlos Said: “Hoy día el retorno a clases es prioritario para mejorar la salud mental de los niños”

Karahanian destacó los problemas que puede causar la exposición a las pantallas y las noticias. “La exposición, por ejemplo, al conflicto que está ocurriendo en Ucrania, aunque yo sienta que no esté interesada, igualmente repercute en mi condición basal que podría conllevar más estrés”.

“Hay que aclarar que el estrés no es malo per se, ya que cómo yo lo manejo y cómo lo vivo es en lo que tenemos que poner atención. Por ejemplo, si hay alteraciones en mi sueño, alimentación, estoy muy irritable, me siento más triste, ahí hay que poner mucha atención”, cerró.