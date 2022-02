El Ministerio de Educación presentó el Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, el que ofrece diferentes pautas que deben seguir los colegios, escuelas y liceos del país.

Entre las medidas, se estableció que las clases serán de manera presencial y obligatorias en todas las fases del plan Paso a Paso. Además, se eliminó la restricción por aforos y si un niño se contagia de COVID-19, no se confinará a toda la comunidad educativa.

La subjefa de Pediatría de la Clínica Alemana, Carmen Gloria Marambio, celebró la iniciativa frente a la gran brecha educativa que existe debido a los confinamientos por la crisis sanitaria.

“Desde el punto de vista científico y como pediatra, yo estoy de acuerdo con las medidas, creemos que es sumamente importante que los niños vuelvan a clases. Se han demostrado los estragos, no solamente en la salud mental, sino también en todo lo que ha sido la educación de los niños en estos años que no han podido ir en la presencialidad”, dijo a Noticias Express de CNN Chile.

Sobre la medida que contempla el no uso de mascarilla obligatoria para menores de 5 años, la profesional explicó que el uso de estas barreras no es recomendado en niños de esa edad.

“No es solamente una recomendación, sino que es riesgoso, porque frente a cualquier problema que puedan tener, ellos no saben cómo reaccionar. Por lo tanto, nosotros ya sabíamos que en el menor de dos años no se puede, es decir en jardines infantiles y niños pequeños uno no podría exigir el uso de la mascarilla“, expresó.

Respecto a los mayores de 5 años, Marambio sostuvo que los niños de esa edad ya tienen más conciencia sobre las medidas sanitarias como el distanciamiento social y el lavado de manos. “Por lo tanto, si bien el uso de mascarilla también previene el contagio en esa edad, se está dejando de recomendar. Yo creo que todos hemos visto que en algunos países incluso están proponiendo el sacar la mascarilla en otros grupos etarios y poder ir viendo qué pasa en la comunidad escolar, si aumentan los casos o no”, señaló.

La experta afirmó que no se debe cuestionar la presencialidad, ya que las escuelas no representan un riesgo en los contagios. “Los contagios pediátricos se producen fundamentalmente fuera del colegio y se producen dentro de la casa, por algún familiar o con amigos en actividades extracurriculares. Por lo tanto, por la importancia que tiene que vayan al colegio, los padres tienen que estar tranquilos que los establecimientos van a tener sus protocolos, no solamente ministeriales, sino que en general los establecimientos educacionales hacen protocolos propios para su realidad”, destacó.

Finalmente, y en cuanto a los beneficios de volver a las aulas, Marambio expresó que las actividades escolares repercuten directamente en el desarrollo y crecimiento de los niños. “Nuestros niños necesitan el contacto social, el juego, el tener amigos, el saber vincularse con otras personas para crecer y para irse desarrollando hacia su edad adulta”, dijo.

“Por lo tanto, el ir al colegio es fundamental para la salud mental”, zanjó.