Este lunes comenzó a rendirse la Prueba de Transición Universitaria (PTU), suceso que será muy importante para los jóvenes que desean ingresar a la educación superior y que sustituye a la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Para conocer más detalles de lo que fue la primera jornada, Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), conversó con CNN Chile de cara a un proceso que durará hasta el viernes.

“El día de hoy transcurrió con total normalidad, lo que nos alegra mucho porque la intranquilidad de los jóvenes que hoy la rendían -y que han tenido un año muy difícil- realmente nos preocupaba”, expresó en primer término la representante del DEMRE.

En relación a un tema que causó inquietud por las amenazas de boicot a la prueba, Varas señaló que: “He tenido bastante fe en que las manifestaciones no afecten la calidad del proceso, ni a las personas que están involucradas. Han ocurrido acciones que no han entorpecido la prueba y eso me parece que es lo importante”.

Otro de los asuntos que era foco de interés, se refería a los estudiantes que estuvieran contagiados de COVID-19 a la hora de participar en el proceso. Y si bien, en palabras de Varas, para todas las pruebas siempre hay un porcentaje cercano al 11% de personas que no acuden a rendir, la posibilidad de que esa cifra se incrementará era una de las dudas.

“Nosotros estimamos que va a haber un ausentismo menor al del año pasado, aunque mayor que en un año normal”, comentó la doctora en Ciencias de la Ingeniería, constatando que el tema sanitario sería uno de los factores principales, pero siendo precavida al decir que se debe terminar el proceso por completo antes de entregar estadísticas concretas.

El año pasado, en efecto, el ausentismo llegó al 18% y, este año, la cifra amenazaba con ser superior debido a la pandemia. La misma directora del DEMRE informó que hasta el momento ya se han reportado más de 500 casos de estudiantes que no pudieron dar el examen debido a que estaban en la lista del Ministerio de Salud como grupo con riesgo de contagio.

Varas también advirtió que esa cifra de personas marcadas como enfermas de COVID-19 debería ir variando al alza, de acuerdo a las actualizaciones que irá entregando el Minsal.

“Eso va a ir aumentando porque probablemente no tenemos a todos los enfermos ya que se actualiza con cierto rezago. Siempre hay otros motivos y, en este caso, motivos de desplazamiento: hay dificultades en el desplazamiento”, apuntó la directora del DEMRE.