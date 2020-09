Este domingo parlamentarios de oposición ingresaron la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a raíz del manejo que tuvo de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, en entrevista con CNN Chile, el diputado Jorge Alessandri (UDI) cuestionó el uso de la herramienta y la calificó como “inservible”.

“La acusación constitucional desatiende el foco de la Cámara de Diputados y estoy seguro que a los actuales enfermos no les trae ningún beneficio”, sentenció el parlamentario, emplazando a la oposición a ser más colaborativos respecto al combate del COVID-19.

“La herramienta no sirve y el enemigo no es Mañalich, es el coronavirus”, puntualizó, argumentando que la acusación constitucional “pone muchos recursos del Estado en algo que no contribuye en nada”.

En ese contexto, expresó que a su juicio el ex ministro Mañalich “entregó la vida por mejorar las cosas”, y si la acusación prospera, “lo único que se logra es que no ostente un cargo de aquí a cinco años”.

Por eso, lamentó que el proceso no contribuya en nada a una mejora para los ciudadanos e hizo un llamado a la bancada opositora a enfocarse en los proyectos que están pendientes en la Cámara Baja, tales como el de “infraestructura crítica”.