Este domingo parlamentarios de oposición ingresaron la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a raíz del manejo que tuvo de la pandemia del coronavirus.

Según indica el libelo, a la ex autoridad sanitaria se le acusa de “vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República“, infringiendo una serie de artículos de la legislación nacional e internacional.

A ello, se suma que también habría vulnerado “los principios constitucionales de probidad y publicidad”.

La acusación fue respaldada por la diputada Claudia Mix (Comunes), Tomás Hirsch (IND), Marisela Santibáñez (PC), Karol Cariola (PC), Patricio Rosas (IND), Esteban Velásquez (FRVS), Marcela Hernando (PR), Ricardo Celis (PPD), Miguel Crispi (RD) y Diego Ibáñez (CS).

“A pesar de las medidas que se adoptaron en el aeropuerto en el mes de febrero, tales como la declaración jurada para pasajeros que llegaban desde el extranjero, el deber de informar los países que visitaron, la toma de temperatura y aislamiento de pasajeros con síntomas, el 3 de marzo se reportó el primer caso confirmado en Chile“, se recuerda entre los hechos que dan fundamento al libelo.

Entre estos hechos, aparecen las aglomeraciones generadas en los operativos de vacunación contra la influenza, sobre todo entre población de adultos mayores.

Además, se menciona una proyección que Mañalich realizaba a finales de marzo en donde estimaba que la pandemia “va a durar no menos de 8 semanas y no más de 12 semanas”. Sin embargo, a siete meses del primer caso detectado, la crisis aún no ha sido superada.

La diputada Mix agradeció que otros parlamentarios se sumaran a la acusación e hizo un llamado a que miembros del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana apoyaran el libelo en su discusión en sala.

“Consideramos que el ex ministro de Salud, y así lo dejamos en claro en el documento, infringió gravemente la Constitución y las leyes, colocando en riesgo la vida y la salud de la población. Además, ocultó datos de forma deliberada y cometió faltas a la probidad”, aseguró Mix.

Asimismo, la legisladora Hernando afirmó que la acusación se presenta pues las decisiones que tomó el ex ministro “estuvieron mal encaminadas y son las que están marcando el comportamiento de la pandemia“.

