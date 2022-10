El diputado Eric Aedo (DC) conversó este miércoles con CNN Chile y abordó el condicionamiento que puso su partido para que su homóloga Karol Cariola (PC) presida la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese contexto, afirmó que están “pidiéndole al PC y al oficialismo que se comporte a la altura de las circunstancias (…) pedimos que el trato hacia Sergio Micco sea distinto. No pueden acusarlo de ser un violador de derechos humanos. Nunca hemos pedido el retiro de la querella en su contra”. En ese sentido, expresó que desde la falange quieren cumplir el acuerdo, pero advirtió que “el PC no puede pasar por la vida denostando al resto y no haciéndose cargo de las consecuencias que eso significa”.