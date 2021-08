La jornada del sábado se llevó a cabo la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, resultando ganadora la representante de la DC, Yasna Provoste, quien irá a la papeleta en las elecciones presidenciales del mes de noviembre.

En conversación con CNN Chile el diputado del PS, Juan Luis Castro analizó lo ocurrido en los comicios, marcados por la baja participación ciudadana. En ese contexto, el parlamentario manifestó: “Queríamos una concurrencia mucho mayor” y agregó que a nivel personal y como partido no tuvieron la “capacidad de haber logrado una primaria legal, que hubiera permitido competir de igual a igual con las condiciones que el Servel coloca”.

Lee también: Boric pide a Provoste “debatir con altura de miras” para que gobierno de Piñera “no tenga continuidad en uno de sus ministros”

“Era menos malo que haber definido solo en la cúpula de los partidos políticos el nombre de la candidata”, sostuvo el diputado socialista respecto al método de definición de la carta a La Moneda de Unidad Constituyente.

Castro, además, analizó lo que significó la figura de Paula Narváez y reconoció las dificultades que marcaron su campaña. “Esperábamos triunfar con ella, ahí hubo una dificultad desde el principio de la campaña pese a su esfuerzo, de tener una mayor conexión y conocimiento por parte de la ciudadanía”.

Mientras que, en cuanto a la candidatura de Provoste, el parlamentario destacó la visibilidad que alcanzó la senadora durante las negociaciones con el Ejecutivo a propósito de las ayudas sociales. “Yasna tenía un rol destacado en el Congreso, se hizo mas visible desde mayo por el acuerdo de mínimos comunes y se potencio su candidatura”.

Sobre el escenario de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre, Castro dijo que el dilema ahora tiene que ver con la capacidad de convocatoria que tendrán los candidatos de centro izquierda para avanzar a segunda vuelta y advirtió que no se puede mirar en menos a Chile Vamos. “Es un escenario competitivo donde a Chile Vamos no se le puede mirar en menos, a pesar de que va a la baja, pero Sichel va a buscar el centro político”.

En cuanto al oficialismo, el parlamentario reconoció que “en el caso del PS nos vamos a ver en algún grado afectados por la otra candidatura de izquierda. Nuestro esfuerzo es como aglutinar, convocar a nuestras filas y sobretodo al mundo socialista para el respaldo que le vamos a dar a Yasna Provoste”

En esa línea, precisó: “Yo tengo confianza en el mundo socialista va a estar con Yasna Provoste, nosotros tenemos un grado de entendimiento con la DC hace muchos años fuimos gobierno juntos”. Y resaltó las cualidades que llevaron a la senadora a escribir su nombre en la papeleta de noviembre: “Es una mujer que viene de abajo, es de región, es de abajo, es diaguita, se ha entendido siempre muy bien con la izquierda, no es una persona que coqueteó con la derecha, ella es una mujer de centro izquierda claramente, no veo porque los socialistas no podemos confiar en ella y que nos represente en su programa”.

Al ser consultado por una eventual suspensión de la militancia por parte de Provoste, el socialista argumentó que “esas son decisiones super personales. Sé que va a dejar la presidencia del Senado, pero dejar la militancia eso es una reflexión de ella y de su propio partido”.